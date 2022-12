Handball au Luxembourg: Sandor Rac quitte le banc des Red Boys

Sandor Rac n’est plus l’entraîneur des Red Boys. Le club de handball de Differdange a annoncé ce mardi la nouvelle dans un communiqué, précisant que l’entraîneur avait décidé de renoncer à son engagement pour «des raisons personnelles».

Cette annonce intervient alors que l'équipe masculine qu'il dirigeait vient d’être éliminée de la Coupe d’Europe par les Chypriotes de l'Anorthosis Famagouste, le week-end dernier. En poste depuis un an et demi, le Serbe de 66 ans avait notamment remporté la Coupe de Luxembourg, la saison dernière. Après ce départ surprise, les Red Boys ont décidé de confier, au moins dans un premier temps, les rênes de l’équipe à ses adjoints Marc Besser et Tom Janin.