Sandra a mis le paquet pour sa décoration d'Halloween

Sandra prépare aussi un repas spécial pour le soir d'Halloween, «mais bien souvent on n'a même pas le temps de manger, car ça sonne à la porte sans arrêt. On est contentes que la soirée arrive, qu'on puisse recevoir tout le monde même si ça coûte cher en bonbons», lance-t-elle en rigolant.

La maman, Maëly et Lou, seront déguisées pour accueillir les petits monstres en quête de friandises. «On change tous les ans. Cette année, les filles ont décidé que ce sera Harley Quinn. Je les maquille aussi en fonction du déguisement de manière à ce que ce soit le plus réaliste possible».

«Le but n'est pas de traumatiser les enfants»

Tous les ans, Sandra ajoute des éléments à sa décoration. «Le but n'est pas de traumatiser tous les enfants et qu'ils n'aient plus envie de venir. On fait ça pour s'amuser mais comme c'est un sacré budget, on ajoute de la décoration petit à petit. Il faudra revenir l'année prochaine», confie celle qui déteste les films d'horreur mais veut «garder une âme d'enfant».