MTV movies awards : Sandra Bullock a embrassé Scarlett Johansson

La saga «Twilight» a raflé la mise aux MTV Video Awards, dimanche soir, où Sandra Bullock a fait un retour fracassant en embrassant Scarlett Johansson.

En retrait des projecteurs depuis les révélations des tromperies de son mari Jesse James, Sandra Bullock a fait son grand retour en public le week-end passé. Samedi elle était aux Troops Choice award, à Los Angeles, où elle a reçu le prix de «Entertainer of the Year». L’actrice n’a pas hésité à plaisanter au sujet de ses récents déboires sentimentaux. «Ai-je gagné cela pour avoir été l'artiste de l'année ou ai-je gagné cette récompense à cause de la spectaculaire explosion qui est survenue dans ma vie personnelle?», a-t-elle lancé sur scène.