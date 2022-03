Nouveau départ : Sandra Bullock demande le divorce et devient maman

L'actrice américaine a demandé le divorce un mois après la mise à jour des infidélités de son mari et a indiqué qu’elle avait adopté un petit bébé de trois mois et demi.

«Oui, j'ai demandé le divorce», a déclaré l'actrice de 45 ans, se disant «triste et effrayée», selon des propos rapportés sur le site Internet de People qui annonce également que Sandra Bullock a adopté un enfant noir de trois mois et demi, Louis Bardo Bullock, montrant en photo de couverture l'actrice, radieuse, l'enfant dans les bras.

Un peu plus tard, Jesse James, l'époux de l'actrice qui aurait fait un séjour dans une clinique pour y suivre une thérapie, a dit au même journal avoir le cœur «brisé», mais assure respecter la décision de sa femme de demander le divorce. «Sandy est l'amour de ma vie. Mais vu la douleur et l'affliction que je lui ai infligées, ce serait égoïste de ma part de la retenir. Il est temps pour moi de vaincre la dépendance qui m'a retiré deux des choses qui comptent le plus dans ma vie», déclare M. James en référence à sa femme et au petit Louis que le couple avait décidé d'adopter ensemble.