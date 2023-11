Au Luxembourg: Frissons de lumières, lueurs d’hiver à Sanem

Les pieds dans la boue, le sourire aux lèvres

Le terrain particulièrement boueux - «Nous avons déversé une quantité astronomique de copeaux de bois sur le sol», dit Daniel Nepgen -, pas davantage que l’entrée qui était pour la première fois payante (10 euros pour les trois jours, gratuit pour les -16 ans), n’ont donc découragé les visiteurs de s’abreuver d’un peu de féerie en ce mois de novembre tristounet. Et quand le cadre majestueux du château de Sanem rehausse encore la magie du spectacle, tous, petits et grands, ont le sourire aux lèvres. «Cela fait déjà Noël avant l’heure, note Agnès, de Luxembourg. Le décor est vraiment sympa, et le cadre familial. L’an prochain, on reviendra avec des copains».

«C’est beaucoup mieux que de rester dans son canapé»

«C’est beaucoup mieux que de rester dans son canapé», abonde Maria-Christina, de Dudelange, qui a aimé le concert de musique des années 80, «un spectacle de mon époque». «Samedi, on a dansé, et on s’est fait maquiller», gloussaient Anja et Nils, parents de la petite Mia, 4 ans, et venus de… Hanovre, en Allemagne. «Des amis au Luxembourg nous ont parlé de cet événement, et nous ne regrettons pas d’être venus. C’est super pour les enfants, et on s’est bien amusés aussi».