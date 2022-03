Belvaux-2017 : Sanne Cant s'adjuge le titre, Majerus 7e

BELVAUX - La Belge a remporté samedi l'épreuve dames des championnats du monde de cyclo-cross, à Belvaux, devant Marianne Vos. La meilleure luxembourgeoise termine 7e.

La Néerlandaise Marianne Vos, déjà détentrice du record de titres mondiaux en cyclo-cross avant l'édition 2017, n'est pas passé loin d'en ajouter un à sa collection, le huitième, samedi à Belvaux. Elle a finalement cédé au terme d'un terrible duel avec la Belge Sanne Cant.

En tête à l'entrée du dernier tour, Vos a été victime d'un saut de chaîne qui a permis à sa rivale belge de revenir. La fin de course a été un mano a mano entre les deux femmes et Cant a finalement pris l'ascendant dans les dernières bosses avant de conserver son avance de quelques mètres au sprint. La Tchèque Katharina Nash complète le podium.