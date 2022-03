Algues au lac de la Haute-Sûre : «Sans baignade, autant rester dans son jardin»

LIEFRANGE - Au lac de la Haute-Sûre, la baignade est interdite depuis quelques jours à cause des algues bleues. Une mise en garde qui n'empêche pas certains de se mettre à l'eau.

Par cette chaleur, difficile de résister à la tentation! Malgré l'interdiction de baignade en vigueur depuis mercredi, suite à la prolifération d'algues bleues, quelques touristes profitaient du lac de la Haute-Sûre pour se rafraîchir, ce lundi, à Liefrange.

Si certains décidaient volontairement de ne pas prêter attention aux mises en garde, d'autres n'avaient tout simplement pas remarqué les quelques panneaux installés à proximité du lieu de baignade. «On a vu des pancartes mais on n'a pas vraiment fait attention. Ce n'était pas très clair», explique un père de famille néerlandais, en sortant de l'eau. «On connaît aussi le problème des algues bleues aux Pays-Bas. Les enfants ont des démangeaisons lorsqu'il y en a. Mais ici, l'eau est claire et le lac est grand. On ne pensait pas qu'il y avait de soucis», poursuit-il, en invitant ses enfants à aller se sécher.

Aller à la piscine plutôt qu'au lac?

À quelques mètres de là, deux jeunes parents et leurs petits bouts préfèrent aussi éviter la trempette, à leur plus grand regret. «On vient de Marche-en-Famenne pour se baigner. On trouvait bizarre qu'il n'y ait personne dans l'eau mais on n'a pas vu les panneaux. C'est dommage. On ne reviendra pas cet été. Si on ne peut pas se baigner, autant rester dans son jardin», confie le jeune papa.

Un petit peu plus téméraire, un jeune couple originaire des Pays-Bas, qui n'avait pas non plus prêté attention aux indications, se contentera de mettre les pieds dans l'eau mais ne changera pas pour autant ses plans pour les autres jours de vacances prévus dans la région. Quant à cette autre famille néerlandaise installée un peu plus loin, elle envisage d'autres alternatives. «Nous irons peut-être à la piscine. Mais pas sûr que c'est plus propre lorsque c'est bondé», ironise la maman.