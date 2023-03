«Sans ChatGPT, mon mari serait encore là»

Sauf qu'Eliza n'est pas une personne, mais un robot conversationnel développé par l'intelligence artificielle ChatGPT. Atteint d'eco-anxiété et en proie à la dépression, l'homme, marié et père de deux enfants, s'était réfugié dans ses conversations avec la machine. Après son décès, son épouse a découvert l'ampleur des dégâts: «Eliza répondait à toutes ses questions. Elle était devenue sa confidente. Comme une drogue (…) dont il ne pouvait plus se passer».