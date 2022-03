Sans Hot Chip à ses côtés, Joe Goddard pleurniche

Ce que l'on remarque d'entrée, c'est à quel point celui qu'on tenait pour le plus jovial des cinq est en fait tout aussi mélancolique que l'ours auquel il ressemble. Fan de vieille musique house qui sent bon les pots d'échappement de Detroit, Goddard livre un album instrumental beau et triste comme l'automne.