Mesures sanitaires dans les avions: «Sans le masque, on a l’impression d’atterrir sur une nouvelle planète»

LUXEMBOURG - Ne plus devoir porter un masque dans un avion «perturbe» les passagers qui aimeraient plus d’uniformité.

Lundi, au Findel, la plupart des passagers savouraient des vols sans masque. -PHOTO: Vincent Lescaut Vincent Lescaut

Une véritable libération! La dizaine de passagers interrogés, ce lundi après-midi, nous l’ont tous confirmé, à l’aéroport du Findel: pouvoir enlever son masque à l’intérieur d’un avion est vécu comme un vrai retour au monde d’avant Covid-19.

«En partant depuis l’Italie, on a dû mettre un masque FFP2», nous indique Dawn, Anglaise, fonctionnaire européenne. «C’était vraiment désagréable et peu confortable. Dès que les portes de l’avion se sont fermées, assis, on a eu l’autorisation de les enlever, mais certaines personnes continuaient à les porter. C’est pour moi, une vraie libération. Après, chacun est libre de faire ce qu’il veut. En mai 2022, j’ose espérer que ça ne choque plus personne de ne plus porter un masque. Personnellement , ça me fait du bien de revoir le sourire des gens».

Pour les jeunes, c’est bizarre

À son retour de Bologne, Claude était sur la même longueur d’onde. «Sans le masque, dans un avion, on a l’impression d’atterrir sur une nouvelle planète», se réjouit-il, heureux, radieux. «Sans le masque, on a l’impression d’être un extraterrestre, car certaines personnes continuent de le porter. Certains sont encore réticents, on sent encore de la peur et de l’appréhension. Moi, je l’ai enlevé, car je suis vacciné contre le Covid, et puis, il faut que la vie continue. C’est quand même agréable, même pour faire une interview».

Et Claude de souligner un écart entre les générations. «Nous, les plus anciens, on se souvient du monde d’avant le Covid-19», se remémore-te-il, «mais pour les plus jeunes, en deux ans, ils ont appris à vivre avec le masque. Pour eux, c’est bizarre de pouvoir l’enlever dans un avion et de voir les gens sourire».

Un autre regard sur les Asiatiques

Et pourtant d’un pays à l’autre, les règles continuent de manquer de cohérence et d’uniformité concernant le port du masque. «C’est très compliqué», regrette Claude. «D’une ''Europe communautaire'', on est quand même en droit d’attendre d’autres décisions de la part de nos dirigeants. C’est incompréhensible de ne pas avoir une seule et même politique».