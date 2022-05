«Il avait l'air vieux»: Sans le savoir, pour 35 dollars, elle s'offre un buste vieux de 2 000 ans

Laura Young était en pleine séance de shopping dans un magasin de seconde main d’Austin (Texas), quand elle est tombée sur un buste en marbre de 23 kilos, un jour de 2018. L’Américaine, qui cherchait «quelque chose de cool», a jeté son dévolu sur cette relique un peu sale, laissée à l’abandon sous une table. Elle a sorti 35 dollars de son porte-monnaie et a repris le chemin de son domicile. Mais un doute a rapidement germé dans son esprit: ce buste avait l’air «vraiment, vraiment vieux», raconte-t-elle à la BBC.

«Il est resté là à nous regarder pendant plus de trois ans»

L’œuvre provient sans doute de la réplique d’une villa romaine baptisée Pompejanum, construite en Allemagne. À l’époque, des statues originales et des répliques y étaient exposées mais la villa avait été partiellement détruite pendant la Seconde Guerre mondiale. Après le conflit, un soldat américain aurait emporté le buste avec lui. L’objet ayant ainsi été volé pendant la guerre, Laura n’aurait jamais pu le vendre.

L’antiquaire a donc négocié un prêt avec le San Antonio Museum of Art avant son retour en Allemagne. Les négociations ayant duré plusieurs années, la Texane a gardé le buste dans son salon pendant tout ce temps. «Il était très beau. Et il est resté là à nous regarder pendant plus de trois ans», s’amuse-t-elle. L’œuvre sera restituée au musée bavarois du Pompejanum en 2023.