Basket : Sans LeBron James, les Lakers viennent à bout des Warriors

Les Los Angeles Lakers, sans leur star, blessée, ont mis fin à une série de trois défaites en s’imposant 109-103 face aux Golden State Warriors, champions en titre, samedi à San Francisco.

Anthony Davis s’embrouille avec Draymond Green. IMAGO/USA TODAY Network

Le choc californien a souffert de l’absence de ses deux plus grandes stars. Côté Lakers, James, moins d’une semaine après être devenu le meilleur marqueur de l’histoire de la NBA, a renoncé (cheville), quand Stephen Curry, côté Warriors, est toujours absent, pour une durée indéterminée (genou). Les Lakers s’en sont remis à leur meneur allemand, Dennis Schroder, auteur de 26 points, leur ailier fort japonais, Rui Hachimura, 16 points et leur toute nouvelle recrue, D’Angelo Russell arrivé de Minnesota, qui a rendu une feuille de stats de 15 points, 5 rebonds et 6 passes.

Dans un match à rebondissement, les Warriors ont pris l’avantage grâce à un tir à trois points de Jordan Poole au milieu du quatrième quart-temps, mais Russell a répondu par deux paniers, provoquant une faute et convertissant son lancer franc sur le second. C’est un trois-points de Hachimura qui, à cinq minutes de la fin de la partie, a permis aux Lakers de reprendre définitivement les devants.

Discret en attaque (13 points), Anthony Davis a tout de même pris 13 rebonds et contré deux tirs dans les deux dernières minutes. «C’est quelque chose que je suis capable de faire, me mettre en mode défensif», a expliqué Davis. «Je n’abandonne jamais : Rebonds, contres, tout ce que mon équipe a besoin que je fasse.»

Dans un autre derby, en Floride cette fois, le Miami Heat a arraché une deuxième victoire consécutive, en battant le Magic 107-103 en prolongation, à Orlando. Jimmy Butler a manqué le tir de la gagne dans le temps réglementaire, mais le Heat a eu assez de ressources pour s’imposer en prolongation. Tyler Herro a inscrit 23 points, Butler 22 points et Gabe Vincent 20 points.

Interrogé sur les fins de match à suspense de son équipe, Erik Spoelstra, l’entraîneur du Heat, a insisté sur l’état d’esprit de ses joueurs: «On a montré beaucoup de courage. Nous étions menés de dix points. On a eu l’impression que pendant toute la deuxième période, on n’a jamais réussi à trouver notre rythme, mais on n’a rien lâché».

Retour de Harden à Brooklyn

Cette victoire permet au Heat de revenir sur les talons des Brooklyn Nets défaits chez eux 101-98 par Philadelphie, pour la cinquième place de la Conférence Est. A la sirène, Spencer Dinwiddie a manqué l’occasion d’envoyer les deux équipes en prolongation.

Pour son premier match à Brooklyn depuis son transfert, à sa demande, aux Sixers l’année dernière, James Harden est passé outre les sifflets du public et a inscrit 29 points. Près de dix de moins que son pivot, Joel Embiid 37 points et 13 rebonds captés. «Un retour à la maison ou les distractions extérieures, tout cela ne m’atteint pas», a déclaré Harden. «Je pense que notre objectif était de venir ici et de gagner et nous avons fait du bon travail ce soir.»

20e triple-double pour Jokic

Le pivot serbe de Denver, Nikola Jokic, double MVP de la NBA, a réussi son 20e triple-double de la saison, et permis aux siens de battre les Hornets 119-105 à Charlotte. Jokic, a lui tout seul, a comblé les absences de Jamal Murray et Aaron Gordon, blessés, en inscrivant 30 points, captant 16 rebonds et donnant 10 passes.

À Cleveland, les Cavaliers ont enchainé une sixième victoire consécutive en venant à bout des Chicago Bulls 97-89.