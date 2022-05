Finale de Ligue des champions : «Sans les décisions prises, il y aurait eu des morts»

Le ministre de l'Intérieur français a estimé, lundi, que «sans les décisions prises par la police et le préfet, il y aurait eu des morts» samedi soir lors de la finale de la Ligue des champions au Stade de France.

«Ce qui a été constaté, c'est une fraude massive, industrielle et organisée, de faux billets», a dénoncé le ministre. «70%» des billets papiers présentés au pré-filtrage étaient des «faux», a-t-il précisé et, «une fois passé ce pré filtrage, plus de 15%» étaient des faux. À 21h, l'heure prévue pour le coup d'envoi finalement retardé de la rencontre entre Liverpool et le Real Madrid, «97% des supporters espagnols étaient présents dans leurs tribunes» contre «50% seulement des supporteurs britanniques», a encore dit le ministre de l'Intérieur.