«Sans l’Euro, la crise aurait été aggravée»

LUXEMBOURG - La BCL fête ses dix ans en pleine crise financière. Son président revient sur l'impact de l'Euro.

Yves Mersch, président de la BCL: Depuis le début de la crise en août 2007, l´Eurosystème n’a cessé d'intervenir de façon résolue et innovatrice afin de fournir suffisamment de liquidités aux banques et de réduire les taux à court terme du marché interbancaire qui avaient beaucoup augmenté.

Récemment, l´eurosystème a décidé de fournir des liquidités illimitées pour des durées de refinancement allant d'une semaine à six mois et cela à taux fixe. En outre, l’eurosystème a fourni des liquidités en dollars et a élargi l´éventail des actifs qu’il accepte comme garantie lors de l’octroi de crédits aux banques