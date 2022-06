Au Luxembourg : Sans marché ouvert, «Internet ne serait pas venu»

LUXEMBOURG – Quelques 250 entreprises au Luxembourg offrent des services de communications électroniques. L'ILR régule le marché.

«Pour le réseau mobile, ça a été facile. On a demandé à l'ILR d'obtenir du spectre et le réseau était là. Pour le fixe, ça a été plus difficile». Pour proposer un service au client, le fournisseur doit accéder au cuivre, à l'époque, puis à la fibre, du réseau qui appartient à Post. «Post doit fournir ses services pour que la concurrence se fasse, et facture son accès. L'ILR peut imposer à Post d'ouvrir ses réseaux et peut fixer les tarifs», poursuit Tom Mannes.