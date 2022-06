Luxembourg : «Sans masque dans le bus, je me sens un peu plus libre»

Beaucoup d'usagers ont choisi d'ôter le masque suite à l'adoption de la nouvelle réglementation.

«Ça soulage beaucoup, vraiment. On note la différence. Je n’arrive pas à respirer avec le masque alors je me sens un peu plus libre». En descendant du bus, mardi à Luxembourg-ville, Laurent ne cachait pas son plaisir d'avoir pu faire tomber le masque comme le permet la loi publiée ce même jour. «Je laisse ma voiture à Rodange et je vais travailler donc je prends beaucoup les transports», précisait-il.

En tram aussi, beaucoup se réjouissaient de revoir des sourires. «La communication passe aussi par le visage. On a déjà remarqué depuis un certain temps que les gens le mettaient moins surtout dans les trains venant de France car il n’y avait plus d’obligation là-bas. Avec cette chaleur c’est mieux. Personnellement, le Covid ne m’inquiète pas du tout», abondait Sven, de Bettembourg. «C’est un peu le retour à la normalité», insistait, un peu plus loin, un groupe de lycéennes.

Pourtant sur les quais, les masques étaient encore nombreux. Marie-Antoinette le conservait «par sécurité. Mon mari à la maison est un peu plus délicat donc je ne voudrais pas lui ramener le virus», assurait cette grand-mère qui prend les transports deux fois par semaine pour garder les petits-enfants.

Mais contrairement à ce que l'on aurait imaginé, les personnes âgées et surtout vulnérables, auxquelles il reste recommandé, étaient loin d'être les seules à le conserver. «Je suis un peu anxieuse et je vois des gens qui toussent encore. Les cas augmentent, donc je préfère garder mon masque», lançait Julia de Villerupt qui avouait ressentir un peu le besoin de le garder «pour ne pas être trop proche des gens. Ça a vraiment changé mes habitudes».