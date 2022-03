Covid au Luxembourg : «Sans mon masque, j’ai l’impression d’être tout nu»

LUXEMBOURG – Au milieu des visages nus, certains ont décidé de garder le masque pour des raisons variées.

Pour Sébastien, 31 ans, et Michri, 40, la raison, ce sont leurs mères respectives qui sont personnes à risque, mais aussi, après deux ans de pandémie, la force de l’habitude. «Sans mon masque, j’ai l’impression d’être tout nu», commente ainsi Sébastien. Et puis, il y a les touristes. «On se sent plus en sécurité avec. On l’enlève en extérieur», soulignent Yannick, 30 ans, Susanne, 60, et Erhard, 66, Allemands. «On n’était pas sûr des règles au Luxembourg, explique Anett et Zoltàn, 33 ans, Hongrois. Mais on préfère le garder, on craint une nouvelle vague».