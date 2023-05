Selon sa demi-sœur: «Sans papa, Meghan serait toujours serveuse»

C’est une émission qui risque de faire beaucoup de bruit. Dimanche 30 avril 2023, Channel 7 diffusera un entretien avec le père, le demi-frère et la demi-sœur de Meghan Markle. Et à une semaine du couronnement de Charles III , pas sûr que cette interview plaise beaucoup à la famille royale.

Si l’on ignore encore ce que diront Thomas, Thomas Jr et Samantha Markle, la chaîne australienne annonce que «le monde n’a jamais vu Meghan comme ça» et promet des images intimes de la duchesse de Sussex qui «stupéfieront» les téléspectateurs.

Et à en croire la courte bande-annonce partagée sur Twitter par Channel 7, il ne semble pas que le demi-frère et la demi-sœur de Meghan aient décidé de faire la paix avec elle. Samantha déclare notamment à propos de l’ancienne actrice: «Sans papa, elle serait toujours serveuse». Thomas Jr, lui, assure qu’ils ne partiront jamais et que l’émission va tout changer. Seul le père de l’Américaine tente une approche en se demandant comment réparer le mal qu’il a fait à sa fille.