Sur Instagram: Sans Photoshop, Christina Milian ose le latex

«Voler des cœurs. Ne pas laisser d'empreintes»: Christina Milian a enflammé son compte Instagram mardi en postant des photos où elle apparaît dans un ensemble de lingerie en latex bleu canard. Des clichés non retouchés où on peut apercevoir quelques (normales) imperfections: la femme de M Pokora n'a pas gommé la légère cellulite sur ses cuisses ou encore ses micro-bourrelets sur le ventre. Un vent de naturel qui fait un bien fou à l'heure où les filtres foisonnent sur les réseaux.

La maman de Violet, Isaiah et Kenna peut toutefois compter sur ses fans pour la défendre: «Mais les gens, on n'est pas condamné au pilou pilou parce qu'on a enfanté», lance une de ses 7,2 millions d'abonnés. «Tu parles d'une libération de la femme de parler de vulgarité juste parce qu'une femme est bien avec son corps et en fait ce qu'elle veut»…