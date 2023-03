Le prix du sans plomb 98 repart à la baisse au Luxembourg

Vous devez bientôt remplir votre réservoir? Faites le plein plutôt ce jeudi soir que vendredi matin. Les tarifs de tous les carburants vont en effet augmenter à partir de vendredi, et le diesel redevient plus cher que le sans plomb 95. Ce dernier augmente en effet de 2,2 centimes pour s'établir à 1,569 euro le litre à la pompe. Le diesel bondit lui de 5,3 centimes, à 1,581 euro. Quant au sans plomb 98, il sera plus cher de 3,7 centimes, à 1,791 euro.