Sans rival, Gianni Infantino file vers un nouveau mandat

La présidente de la Fédération norvégienne, Lise Klaveness, compte apporter l'une des rares notes discordantes en s'abstenant de soutenir Infantino, et en portant à l'ordre du jour une discussion sur la "réparation en cas de violation des droits humains" liée aux compétitions de la Fifa, réclamant un bilan des décès sur les chantiers du Mondial-2022 au Qatar et de leur indemnisation.

Pouvoir redistributif

L'horizon paraît dégagé pour le juriste au crâne lisse, qui clame depuis des années vouloir «rendre le football véritablement mondial», et se pose en rempart face à l'hégémonie sportive et économique du foot européen grâce aux programmes de développement de la Fifa, dopés par ses recettes croissantes.

Comme il y a quatre ans, il peut afficher un bilan financier solide, avec une hausse de 18% des revenus et de 45% des réserves sur le cycle 2019-22 par rapport au précédent, qui permet à la Fifa d'augmenter encore ses subventions aux confédérations et fédérations, soit la clé de son système redistributif comme de son système électoral.

Fractures du football

D'ores et déjà, les principaux chantiers des prochaines années sont entérinés: à commencer par le passage de la Coupe du monde masculine de 32 à 48 équipes à partir de l'édition 2026 partagée entre Etats-Unis, Canada et Mexique, décidé en 2017 et dont le format a été fixé mardi. En optant pour une phase de poules avec douze groupes de quatre équipes, le tournoi va bondir de 64 à 104 rencontres, un mastodonte taillé pour faire exploser les recettes de billetterie et allécher toujours plus de diffuseurs.