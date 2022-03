Candidat maladroit : «Sans sentiments, y’a Popol qui se lève pas»

La téléréalité nous présente de temps en temps des personnages hors du commun: ça a été le cas avec Julien dans l’émission de TF1, «L’amour est aveugle». Un énorme buzz sur la Toile.

L’année dernière, Jessica et son ego sur-dimensionné nous avait régalé dans «Confessions intimes». La télé permet aux anonymes de sortir de l’ombre et elle nous réserve parfois des pépites. L’émission de TF1, «L'amour est aveugle» ne cartonnait pas vraiment: trois filles, trois garçons et un certain nombre de possibilités. Un seul mot d’ordre, faire connaissance dans le noir et une seule utopie: «tomber amoureux» d’une personnalité plutôt que d’un physique.