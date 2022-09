Changement climatique : Sans surprise, l'été 2022 est le plus chaud de l'histoire en Europe

L’été (juin-août) 2022, marqué par plusieurs canicules et une grave sécheresse liées au réchauffement climatique, a été le plus chaud jamais enregistré en Europe, a indiqué jeudi le service européen sur le changement climatique Copernicus. Les températures moyennes ont été «les plus élevées, à la fois pour le mois d’août et l’été entier», dépassant pour les trois mois de 0,4°C celles de 2021, précédent record, a précisé Copernicus dans un communiqué.