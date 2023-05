Luxembourg: Le sans plomb 98 plus cher pour la deuxième fois cette semaine

Alors que les prix à la pompe ont retrouvé leur niveau d'avant-guerre en Ukraine, le ministère de l'Énergie annonce une hausse de tarif du diesel et du sans plomb 98, à compter de ce jeudi. Le litre de diesel, qui a beaucoup baissé ces dernières semaines, coûtera 1,4 centime de plus et s'affichera à 1,481 euro/litre. La hausse sera plus importante pour le sans plomb 98 (+2,7 centimes/litre) qui sera désormais proposé à 1,836 euro/litre. Le prix du sans plomb 95, lui, restera inchangé.