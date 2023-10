Santé au Luxembourg: Des listes d'attente pour la couverture universelle des soins

LUXEMBOURG – Testée pour 2022, la prise en charge par l'État des soins de santé pour les plus défavorisés, via la mise en place d'une couverture universelle de santé (CUSS), est «un succès», notent les autorités.

Pexels

Lancée en 2022, la prise en charge par l'État des soins de santé pour les plus défavorisés, via la mise en place d'une couverture universelle de santé (CUSS), est un «succès». C'est ce qu'indiquent Paulette Lenert, ministre de la Santé, et Claude Haagen, ministre de la Sécurité sociale, dans une réponse parlementaire. «Les associations ne sont actuellement plus en mesure d’accueillir de nouveaux demandeurs CUSS et ont créé des listes d’attente, soulignent les ministres. Cela montre à quel point il était important de lancer ce projet».

Les 5 associations concernées (CNDS Abrigado, JDH, CRL, Stëmm, MdM) ont adressé d'avril 2022 à début juillet 2023 232 demandes en obtention de la CUSS au ministère de la Santé, dont 215 ont été acceptées.

Ministère de la Santé

«La quasi-totalité» des actuels bénéficiaires a pu bénéficier d’une prise en charge médicale en accédant aux prestations de santé de l’assurance maladie». «La plupart» ont réussi à se stabiliser, voire améliorer leur état de santé en ayant par exemple accès aux programmes de substitution chez des médecins généralistes, «ce qui leur permet de ne pas devoir recourir à des substances illicites». En outre, des femmes enceintes ont pu accéder aux examens prénataux «essentiels au bon déroulement de leur grossesse et de la préparation à l’accouchement».

Par ailleurs, sur les 49 suivis clôturés/affiliations stoppées, 6 bénéficiaires ont pu régulariser leur situation administrative et ont trouvé un emploi et peuvent ainsi bénéficier de l’affiliation obligatoire, 9 personnes ont pu régulariser leur situation administrative et ont bénéficié de l’ouverture de leurs droits sociaux et leurs cotisations prises en charge par des établissements publics. En revanche, 17 affiliations de bénéficiaires ont été stoppées suite à l’arrêt du suivi social (le bénéficiaire ne s’est plus présenté à l’association référente pendant plus de 3 mois). «Un engagement personnel minimal est demandé au bénéficiaire pour qu’une stabilisation de sa situation, puis une amélioration puissent avoir lieu», rappellent les ministres.

Encore en phase de test

À noter que le projet est encore en phase pilote. «Certaines associations déclarent effectivement le besoin de soutien supplémentaire en raison du succès du projet, poursuivent Paulette Lenert et Claude Haagen. Les considérations issues de la dernière réunion avec les parties prenantes sont actuellement intégrées dans l'évaluation par le ministère de la Sécurité sociale. La finalisation de l'évaluation est prévue pour la fin du mois de septembre et permettra de prendre en considération les besoins financiers et humains réels pour la continuation du projet pilote et aussi de dégager des recommandations et pistes plus concrètes en vue de la création d’un cadre légal dédié».

Rappelons que les associations ont reçu à partir de 2022 des moyens financiers et humains pour assurer le suivi et prendre en charge les cotisations mensuelles (120 euros par mois, 1 400 euros par an) à l'assurance volontaire et la participation personnelle des bénéficiaires. Les associations ont notamment été dotées d’un ETP assistant social supplémentaire. Le budget total était de 2,7 millions d'euros et les premières évaluations prévoyaient 1 000 bénéficiaires.

