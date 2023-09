Même s'il est rare, «le déni de grossesse reste tabou»

Un «choc» quand elles découvrent leur grossesse

Quand ces femmes découvrent leur grossesse, «c'est presque toujours un choc. Il est d'autant plus grand quand le déni se lève à l'accouchement, relate Sylvie Langermann, psychologue à la maternité du CHL. Certaines ne l'acceptent pas et accouchent sous X». Dans tous les cas, «elles ont besoin d'un accompagnement psychologique mais aussi pour les aider à intégrer cette naissance. Il y a un risque que l'attachement entre les parents et l'enfant se fasse difficilement ou pas du tout. Le déni est un mystère et un peu un tabou. Il est important de ne pas reprocher à la femme d'avoir caché sa grossesse».