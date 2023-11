Santé au Luxembourg: Moins de bronchiolites que fin 2022, un effet du vaccin?

Près de 500 hospitalisations pour les seules bronchiolites à virus respiratoire syncytial (RSV), dont une quarantaine en soins intensifs, les hôpitaux luxembourgeois ont subi l'hiver dernier, comme d'autres en Europe, une vague de bronchiolites particulièrement virulente et précoce... Avec pour conséquence des capacités en lits parfois saturées et des difficultés à traiter d'autres maladies.

«Il est trop tôt dans la saison pour le dire»

«Il est trop tôt dans la saison pour le dire», estime le spécialiste, qui rappelle qu'un nouveau vaccin - à base d'anticorps anti-RSV et efficace cinq mois - est proposé aux nouveau-nés et aux enfants nés à partir du 1er janvier 2023. «Comme en France, l'adhésion est forte. Environ 80% des parents acceptent», précise le spécialiste, qui ajoute que les doses risquent vite de manquer, alors que le Luxembourg enregistre entre 6 000 et 7 000 naissances par an.