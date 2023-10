Plus de 14 000 doses de vaccin contre la bronchiolite commandées

Alors que 263 enfants de moins de deux ans ont dû être hospitalisés d'urgence, suite à une bronchiolite en novembre et décembre 2022, le Luxembourg a décidé de faire confiance à un nouveau vaccin, développé par Sanofi, pour protéger les nouveau-nés contre cette infection respiratoire.

Dans une réponse parlementaire au député CSV, Léon Gloden, la ministre de la Santé, Paulette Lenert (LSAP), indique qu'un total de 14 200 doses de vaccin ont été commandées pour 2023/2024, dont 8 000 seront livrées d'ici la fin de l'année pour protéger les nouveau-nés et bébés nés en 2023.

Vaccination possible chez les pédiatres

4 500 doses de nirsévimab ont été distribuées à compter du 21 septembre, aux quatre maternités du pays (CHL, Hôpitaux Robert Schuman, CHEM à Esch-sur-Alzette, CHdN à Ettelbruck) et à un certain nombre de cabinets privés.

Des quantités suffisantes, selon Paulette Lenert, pour vacciner les enfants nés entre le 1er janvier et le 30 septembre 2023, en plus des nouveau-nés. La vaccination est également possible chez les pédiatres du Grand-Duché, qui ont commencé à être livrés le vendredi 29 septembre, précise la ministre. Rappelons qu'une injection est préconisée chaque année jusqu'à l'âge de deux ans, chaque parent étant invité à se renseigner auprès de son pédiatre.