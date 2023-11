Santé au Luxembourg: Vous pouvez tester votre risque de diabète en pharmacie

Plus de 35´ 000 personnes vivent avec un diabète au Luxembourg, et quelque 900 cas sont diagnostiqués par an. Comme dans la majorité des pays du monde, le diabète de type 2 est le plus commun dans le pays. «On estime que seuls 10% des diabètes sont de type 1. C’est quand le corps ne produit pas ou très peu d’insuline. Il doit être très vite pris en charge, c’est une urgence vitale», précise Jessica Durbach, chargée de direction à la Maison du Diabète.