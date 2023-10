Le rappeur Drake met sa carrière sur «pause» pour raisons de santé

Drake a également déclaré qu’il avait d’autres choses à faire pour des personnes à qui il avait fait des promesses, sans donner plus de détails. AFP

Le rappeur canadien Drake a annoncé vendredi qu’il allait faire une pause dans sa carrière musicale pour raisons de santé. «Je ne ferai probablement pas de musique pendant un certain temps, je vais être honnête», a expliqué l’artiste dans son programme radio «Table For One», ajoutant: «Je dois me concentrer sur ma santé et me remettre sur pied.»

Se voulant rassurant, Drake a précisé que ce n’était «rien de grave», expliquant qu’il a eu «toutes sortes de problèmes avec son estomac» depuis plusieurs années. Il a également déclaré qu’il avait d’autres choses à faire pour des personnes à qui il avait fait des promesses, sans donner plus de détails. «Je vais fermer la porte du studio pendant un petit moment», a confié l’artiste, ajoutant que cela durerait «peut-être un an, peut-être un peu plus longtemps».

Concerts reportés

Plusieurs dates de concerts à venir aux États-Unis ont été reportées sur le site web du chanteur ainsi que sur la plateforme Ticketmaster. Celles prévues vendredi et samedi à Toronto semblent toutefois maintenues tandis que des fans ont déjà été vus en train de faire la queue devant la salle.

Cette annonce tombe le même jour que la sortie de son nouvel album «For All The Dogs». Son fils Adonis, âgé de cinq ans, a réalisé la couverture de l’album et est apparu dans un clip de l’opus intitulé «8AM in Charlotte».

