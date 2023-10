Les chips et la glace, aussi addictives que la cocaïne et la cigarette

On en mange une, puis on finit le paquet. Les chips, à l’instar d’autres produits ultratransformés tels que la glace, les biscuits, les corn-flakes et les sodas, peuvent provoquer une dépendance alimentaire. 14% de la population en souffrirait, relève une recherche américaine, publiée le 9 octobre dans le «British Medical Journal». Cette méta-analyse de 281 études menées dans 36 pays a été conduite par Ashley Gearhardt, professeure à l’Université du Michigan.

La scientifique est notamment connue être coauteure de la Yale Food Addiction Scale, un questionnaire qui permet de déterminer si une personne est accro à certains aliments. Parmi les critères, on relève une consommation incontrôlable et excessive, des fringales et une ingestion continue malgré les effets négatifs potentiels sur la santé. «La combinaison de glucides raffinés et de graisses, souvent présente dans les produits alimentaires ultratransformés, semble avoir un effet addictif sur le système de récompense du cerveau», écrit Ashley Gearhardt. Un effet aussi puissant que l’alcool, le tabac ou la cocaïne et d’autres drogues.