Santé en France: Hôpitaux: l’ARS active le plan blanc en Moselle

Il est recommandé à la population, en particulier les habitants de Metz et Thionville, d’appeler le 15 avant de se déplacer aux urgences. «Dans un contexte de pression forte constatée sur les établissements de santé depuis plusieurs semaines, avec des difficultés accrues sur les services des urgences des établissements de la Moselle, l’ARS Grand Est a déclenché le plan blanc territorial et demande aux établissements publics et privés du département d’activer le plan de mobilisation interne ''plan blanc"», écrit l’ARS dans un communiqué daté de samedi.

«La situation hospitalière est actuellement tendue notamment en raison d’un manque de personnel médical et soignant conduisant à des fermetures de lits et à une adaptation de fonctionnement d’un certain nombre de services hospitaliers dans le département, dont les services d’urgences», explique l’agence. Si besoin, les établissements situés dans les départements voisins de Meurthe-et-Moselle, Bas-Rhin et Meuse pourront être sollicités.