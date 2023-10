Santé: Le Luxembourg va-t-il déconseiller les médicaments antirhume?

Ce sont des bestsellers de l’hiver en pharmacie, mais l’Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) en France a sans détour, conseillé lundi d’éviter les médicaments décongestionnants contre le rhume en comprimés. En cause: les risques d'accidents cardiaques et cardiovasculaires qu'ils pourraient causer chez certains patients. «On ne risque pas AVC pour un nez bouché», a alerté sur franceinfo Christelle Ratignier-Carbonneil, directrice de l’ANSM.

Les officines du Grand-Duché se veulent prudentes. «Nous conseillons toujours de ne pas prendre cela et de privilégier une alternative à base de plantes ou du physiomer. En particulier aux jeunes qui en prennent même parfois sans être malades et aux personnes ayant des soucis de tension et des risques cardiovasculaires», confie une pharmacienne de Differdange.