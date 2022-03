Espérance de vie - Santé: les 10 000 pas par jour sont une légende urbaine

Entre 8000 et 10 000 pas, c’est un nombre idéal pour les adultes âgés de 18 à 60 ans. Airam Dato-on / Pexels

Après avoir cliqué sur une app Santé, qui n’a pas exulté en constatant avoir aligné 10 000 pas ou plus en une journée? Nous sommes nombreux à consulter des podomètres et, allez savoir pourquoi, nous sommes tout autant à fixer les 10 000 pas comme le nombre idéal. En fait, il s’agit d’une légende urbaine qui ne repose sur aucune donnée scientifique, assure l’Université d’Amherst Massachusetts dans une étude publiée le 2 mars dans la revue médicale The Lancet.

Pour les aînés: 6000 à 8000 pas

La méta-analyse de 15 recherches (50 000 personnes sur 4 continents) indique que 6000 à 8000 pas par jour sont suffisants pour des individus âgés de 60 ans et plus. Marcher davantage ne permettrait pas d’améliorer son état de santé ni, de facto, d’allonger l’espérance de vie. C’est à peu près la même chose pour les adultes âgés de 18 à 60 ans. Ceux-ci font diminuer leurs risques d’une mort prématurée s’ils marchent entre 8000 et 10 000 pas par jour.

Il faut bouger pour vivre mieux