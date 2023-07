Le Luxembourg en bref: Pour une santé mentale mieux protégée

«Une personne sur huit souffre d’une maladie mentale dans le monde. Cela peut affecter tous les aspects du quotidien et avoir des répercussions sur l’ensemble de la population», soulignait hier le ministère de la Santé Paulette Lenert.

Le Luxembourg a élaboré un Plan national santé mentale 2024-2028. Il intègre 26 objectifs avec pour but d’améliorer la santé mentale et le bien-être, prévenir les troubles psychiques, garantir un accès à un traitement adapté et faciliter l’intégration sociale.