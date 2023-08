Santé: Rien de tel que l’air marin pour se sentir instantanément mieux

Les personnes qui passent du temps au bord de l’eau tirent bénéfice de l’effet «espaces bleus». PEXELS/ALANA SOUSA

Rien de plus revigorant qu’un séjour au bord de la mer. Certes, le fait de s’évader de son quotidien contribue à apporter du bien-être, mais l’eau de mer présente des avantages pour la santé.

Vous sentez-vous mieux au bord de la mer? Oui, après mes vacances, je suis toujours en pleine forme. Oui, ma peau est en bien meilleure santé. Je constate souvent un effet positif sur ma santé mentale. Non, je ne remarque aucune différence. Je ne suis encore jamais allé à la mer.

La reine Cléopâtre se faisait déjà livrer du sel de la mer Morte pour son bain quotidien en guise de soin anti-âge et dans la médecine ayurvédique ancienne, on utilisait le sel pour nettoyer les organes. Dans l’Antiquité grecque, les vertus curatives de l’eau de mer étaient également connues: c’est à cette période qu’a été inventée la thalassothérapie, c’est-à-dire le traitement des maladies par l’utilisation d’eau de mer froide ou chauffée, d’air marin, de soleil, d’algues, de boue et de sable. L’eau de mer a, par ailleurs, aussi de multiples effets positifs sur la santé et le bien-être mental.

Une peau à l’aspect plus sain

Composée de différents minéraux et oligo-éléments comme le magnésium, le potassium et le calcium, l’eau de mer a un effet anti-inflammatoire. Elle est également bénéfique aux personnes qui souffrent de maladies de peau telles que l’acné, le psoriasis ou l’eczéma, comme le prouve une étude italienne de 2021. En outre, l’eau fraîche a un effet désinfectant et aide à la cicatrisation des petites blessures. L’eau salée est aussi un exfoliant naturel dans la mesure où elle élimine les cellules mortes. Après la baignade, il faut rincer les cheveux et la peau à l’eau claire, surtout si elle a tendance à être sèche.

L’eau de mer est anti-inflammatoire. PEXELS/HENRY DE GUZMAN

Bon pour le moral

Toute personne aimant passer du temps au bord de la mer a probablement déjà constaté à quel point sa couleur bleue fait du bien au mental. Ce phénomène porte un nom: l’effet «espaces bleus» («blue space effect»). Être au bord de la mer, mais aussi d’un lac, d’une rivière ou d’une cascade, diminue le stress et augmente le bien-être mental, comme le révèle une étude à laquelle ont participé plus de 16 000 personnes de 18 pays différents. Le bruit de la mer a par ailleurs aussi un effet positif.

L’effet «espaces bleus» est associé à un niveau de stress moins élevé. UNSPLASH/LAURA CROS

Doux pour les articulations

Les personnes qui se trouvent au bord de la mer ont généralement tendance à être en mouvement. Natation ou plongée avec masque et tuba: grâce à l’effet d’apesanteur, les activités marines sont douces pour les articulations. L’eau de mer diminue la pression exercée sur celles-ci et les raideurs des membres, ce qui est notamment bénéfique aux personnes atteintes de rhumatismes. Par ailleurs, toute activité physique libère des endorphines, les hormones du bonheur.

Nager dans la mer est particulièrement doux pour les articulations. PEXELS/SERGIO SOUZA

Un décongestionnant nasal

Air marin, vent frais, UV, eau froide et humidité: les personnes qui passent du temps au bord de la mer inspirent de fines gouttelettes d’eau salée qui pénètrent dans les voies respiratoires. Celles-ci humidifient et aident à éliminer les impuretés. L’iode contenu dans l’eau de mer prévient en outre les infections des voies respiratoires. C’est la raison pour laquelle on trouve sur le marché des sprays nasaux ou des douches nasales à l’eau de mer.