Santé sexuelle: Cinq signes qui trahissent une addiction au sexe

Des études américaines et néo-zélandaises estiment que 2 à 6% de la population souffre d’addiction au sexe. Celle-ci est notamment traitée par des spécialistes. Différents pays disposent de services dédiés, comme celui où œuvre le Dr Laurent Karil. Ce psychiatre addictologue à l’hôpital Paul Brousse, en région parisienne, est porte-parole de SOS Addiction. Dans un article du magazine Ça m’intéresse, il décrit les signes qui permettent de diagnostiquer cette pathologie.

Le nombre de rapports sexuels n’est pas un critère déterminant. Avoir plus de sept orgasmes par semaine durant six mois pourrait indiquer une dépendance.

La masturbation et le cybersexe sont les pratiques les plus fréquentes chez les dépendants. La personne a besoin d’augmenter les doses. N’importe quelle émotion peut déclencher un besoin sexuel obsédant jusqu’à ce qu’il soit assouvi. Cette perte de contrôle entraîne une perte de temps (trouver l’image idéale) et d’argent (sexe tarifé).