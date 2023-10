Santé: Bientôt un seul vaccin contre la grippe et le Covid

Getty Images via AFP

Les tests cliniques visaient à démontrer la «sécurité, la tolérance et l'immunogénicité» du nouveau produit élaboré à partir de la technologie d'ARNm «chez les adultes en bonne santé âgés de 18 à 64 ans», indiquent les partenaires. Le vaccin «a le potentiel d'atténuer l'impact des deux maladies respiratoires en une seule injection et pourrait simplifier les pratiques de vaccination pour les prestataires, les patients et les systèmes de santé du monde entier», a déclaré Annaliesa Anderson, directrice scientifique de Pfizer, citée dans un communiqué.