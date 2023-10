Voici la température parfaite d’une chambre à coucher pour bien dormir

Jusqu’à présent, on pensait que la température idéale dans une chambre à coucher devait se situer entre 16 et 18°C pour avoir un sommeil de qualité. Or, une étude récente montre que des valeurs plus élevées sont plus adaptées, en particulier pour les personnes âgées. Pour arriver à cette conclusion, la qualité du sommeil de cinquante adultes, en prenant en compte la température de leur chambre à coucher, a été analysée pendant une année.