Les salariés peuvent se former aux premiers secours… en santé mentale

«Tu as les symptômes d'une dépression, vois peut-être ton médecin». Les salariés au Luxembourg ont la possibilité depuis 2020 de suivre une formation de premiers secours en santé mentale. Fränz D'Onghia, chargé de direction du centre d'information et prévention, un service appartenant à la Ligue luxembourgeoise d'hygiène mentale, organisait mercredi une conférence sur ce thème, au Forum de la sécurité et de la santé au travail à Luxexpo The Box.