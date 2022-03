Sao Paulo vit sa musique abrasive derrière les CSS

São Paulo vit sa musique abrasive derrière les CSS

Avec São Paulo et sa musique abrasive, le Brésil est très loin des clichés habituels.

Oubliez le Brésil des cartes postales et ses clichés, plages ensoleillées, bikinis, palmiers et bossa-nova alanguie. Avec le groupe CSS comme fer de lance, la scène musicale de São Paulo, mégapole industrielle rivale de Rio, se caractérise par un son abrasif et très urbain. «São Paulo est le centre économique du pays, c’est une immense ville industrielle et culturellement, on y est différent des gens de Rio ou de Bahia», explique Carolina Parra, l’une des musiciennes de CSS, qui vient de sortir «Donkey», son second album.