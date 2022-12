Crise énergétique: Sapin de Noël: 6 célébrités font péter la facture d’électricité

C’est le cas de Nabilla, expatriée à Dubaï, qui a été incendiée par sa communauté suite à la publication de sa déco de Noël. «Et les économies d’énergie pour la planète on en fait quoi? Tu consommes plus d’électricité que 15 foyers! J’ai honte pour toi…», «Et la sobriété énergétique? Comme d’hab les modestes et ceux qui vivent dans la pauvreté doivent subir et vous les riches vous faites comme si de rien n’était… quelle mentalité», s’indignent des internautes.