Sarah Aoutar : «Je vais vivre pleinement ce moment»

LUXEMBOURG – Sarah Aoutar, 26 ans, élue Miss Lorraine et en lice pour devenir Miss France, est l'invitée de la «Story», toute la semaine, sur L'essentiel Radio.

Si une victoire au concours miss France pourrait changer la vie de Sarah Aoutar, la jeune Mosellane n’a pas encore imaginé ce scénario et préfère vivre l’instant présent. «J’attends de voir si cette année me réserve des surprises, mais je vais la vivre pleinement» sourit-elle.

Mais comment décide-t-on de se lancer dans ce genre d’aventure? « Je fais un métier très sérieux qui n’a rien à voir avec le monde des miss et j’avais envie de relever un nouveau défi» ajoute-t-elle.

Passionnée de mode, Sarah Aoutar a défilé pour la première fois à l’âge de 19 ans, au concours miss Prestige. Un an plus tard, elle signe dans une agence de mannequinat à Paris, où elle apprend le métier de mannequin. Si elle a quitté le monde de la mode, Sarah Aoutar y reste très attachée. «J’aime toujours m’intéresser à l’actualité de la mode, aux déliés, aux fashion weeks» conclut-elle.

Je veille à ce que les lois soient bien appliquées dans l'entité dans laquelle je suis». Chanceuse, Sarah dit avoir le plein soutien de son employeur au Grand-Duché: «Il m'encourage et me motive dans l'aventure Miss France», alors même qu'elle est évidemment devenue chronophage pour la frontalière.

Et le soutien dépasse évidemment le Grand-Duché. Les amis, la famille, entre la France et le Maroc sont derrière elle, «je suis entourée de bonnes ondes». «Loyale, fidèle et respectueuse», Sarah Aoutar ne manquera pas de renvoyer tout cet amour si le concours en décembre prochain lui sourit.