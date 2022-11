Sarah Aoutar : «Il est temps que la Lorraine ait une miss France»

LUXEMBOURG – Sarah Aoutar, 26 ans, élue Miss Lorraine et en lice pour devenir Miss France, est l'invitée de la «Story», toute la semaine, sur L'essentiel Radio.

La séquence du 24 novembre

25 ans déjà que la région Lorraine n’a pas eu de miss France. «Il est temps, c’est le moment, la dernière était Sophie Thalmann en 1998» sourit Sarah Aoutar. Pour elle, le concours, et son image, ont beaucoup évolué au fil des années. «Les critères ont évolué. Je trouve que les jeunes femmes qui se présentent au concours miss France sont des jeunes femmes qui s’assument. Elles ont des métiers à responsabilité. C’est une voix pour s’exprimer».

Sarah Aoutar pourrait-elle se laisser tenter par une carrière d’influenceuse? Interroge Jean-Luc Bertrand. «C’est un nouveau métier, qui s’installe avec l’évolution de notre société. Ce n’est pas quelque chose qui m’attire. C’est un métier que je ne connais pas du tout. J’aime mon métier».

Pourtant, avec sa notoriété nouvelle, Sarah Aoutar ne peut pas se passer des réseaux sociaux. «Initialement, je suis très discrète. J’avais un compte Instagram privé avec très peu d’abonnements et d’abonnés et le concours miss France m’a appris à gérer tout cela». Face aux critiques, la Thionvilloise est blindée. «Il faut s’armer, garder la tête froide. On peut plaire à beaucoup de gens, mais on ne peut pas plaire à tout le monde», conclut-elle.

«J'ai baigné avec les musiques des années 80 et 90 grâce à mes frères et sœurs» Sarah Aoutar

La séquence du 23 novembre

Si une victoire au concours miss France pourrait changer la vie de Sarah Aoutar, la jeune Mosellane n’a pas encore imaginé ce scénario et préfère vivre l’instant présent. «J’attends de voir si cette année me réserve des surprises, mais je vais la vivre pleinement» sourit-elle.

Mais comment décide-t-on de se lancer dans ce genre d’aventure? «Je fais un métier très sérieux qui n’a rien à voir avec le monde des miss et j’avais envie de relever un nouveau défi» ajoute-t-elle.

Passionnée de mode, Sarah Aoutar a défilé pour la première fois à l’âge de 19 ans, au concours miss Prestige. Un an plus tard, elle signe dans une agence de mannequinat à Paris, où elle apprend le métier de mannequin. Si elle a quitté le monde de la mode, Sarah Aoutar y reste très attachée. «J’aime toujours m’intéresser à l’actualité de la mode, aux déliés, aux fashion weeks» conclut-elle.

«Ce que j'aime chez Beyonce, c'est que beaucoup de personnes peuvent se reconnaître dans ses morceaux» Sarah Aoutar

La séquence du 22 novembre

Participer à la prochaine élection de Miss France est une sacrée bouffée d'oxygène pour Sarah Aoutar, loin de son quotidien dans le secteur des fonds d'investissement au Luxembourg. «C'est un job sérieux», confie la Thionvilloise de 26 ans, «chargée de réglementation.

Je veille à ce que les lois soient bien appliquées dans l'entité dans laquelle je suis». Chanceuse, Sarah dit avoir le plein soutien de son employeur au Grand-Duché: «Il m'encourage et me motive dans l'aventure Miss France», alors même qu'elle est évidemment devenue chronophage pour la frontalière.

Et le soutien dépasse évidemment le Grand-Duché. Les amis, la famille, entre la France et le Maroc sont derrière elle, «je suis entourée de bonnes ondes». «Loyale, fidèle et respectueuse», Sarah Aoutar ne manquera pas de renvoyer tout cet amour si le concours en décembre prochain lui sourit.

Celle qui revendique un intérêt particulier pour la couleur rouge glisse aussi à L'essentiel qu'elle a effectué son premier job, «saisonnier», dans une maison de retraite en France. Ce qui lui a permis de se payer, à l'époque, son permis de conduire.

«Feeling good, de Nina Simone, cette musique m'a portée! Elle me motive le matin» Sarah Aoutar

La séquence du 21 novembre

La Thionvilloise Sarah Aoutar a été couronnée Miss Lorraine, début octobre. Une petite victoire aussi pour le Grand-Duché, où elle travaille depuis plusieurs années. «Il y a beaucoup d'engouement autour de moi», explique la jeune femme, qui a passé victorieusement toutes les étapes d'un concours régional qui comptait au départ 90 inscrites.

«Je veux rester moi-même, vivre mon aventure à fond», glisse Sarah Aoutar à L'essentiel Radio, alors qu'elle se trouve en Guadeloupe, avec le comité Miss France pour préparer le concours national. Devenir Miss France, ça changerait quoi? «On doit se montrer responsable», répond cette fan de la chanteuse Beyoncé. «Je l'adore, c'est l'artiste qui me fait le plus vibrer. Elle est à fond et j'adore».