Concours de beauté: Sarah Aoutar, Miss Lorraine, parmi les favorites de Miss France

Miss Aquitaine: Orianne Galvez-Soto, 23 ans, perruquière et maquilleuse dans le monde du spectacle.

«Magnifique!»: Cyril Hanouna a dévoilé mercredi soir le classement des faviorites à l'élection de Miss France, établi par les téléspectateurs de TPMP et Sarah Aoutar, Miss Lorraine, arrivait en 3e position avec près de 10% des voix, derrière Miss Côte d'Azur, Flavy Barla et Miss Franche-Comté, Marion Navarro, largement en tête avec plus de 25% des voix.