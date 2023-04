Téléréalité: Sarah Fraisou a tenté de se suicider

«Ne me voyez pas comme une folle»

Un message qui a rapidement inquiété les fans de la starlette, et encore plus ses proches. En effet, juste après ce message, Sarah Fraisou a disparu des réseaux sociaux. Dans la foulée, elle a effectivement tenté de mettre fin à ses jours. Avant de continuer le lendemain à étaler sa vie sur les réseaux, dont elle ne s'est pas éloignée bien longtemps. Elle a expliqué que sa famille lui avait sauvé la vie.

«Les amis, ma famille m'a arrêtée à temps, je suis déboussolée», a-t-elle écrit. «Merci de comprendre que je me sens obligée de me justifier. Ne me voyez pas comme une folle, une suicidaire. Je suis un être humain dépassé par son cœur. Sarah aujourd'hui ne va pas bien, et les réseaux ne l'aident pas du tout, donc elle prend juste le temps pour elle», conclut-elle.