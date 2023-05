Téléréalité: Sarah Fraisou divorce pour la 4e fois: «Je sais que ça va faire des heureux»

Sarah et Mehdi, c'est fini. Instagram

«I say Yes! (en espérant que ce soit la bonne cette fois-ci)», avait écrit en septembre dernier la star de téléréalité, en épousant Mehdi, après avoir connu de multiples déconvenues avec Malik, Sofiane et le champion de boxe thaïlandais Ahmed Harroun, dont elle a divorcé en mars 2021, après seulement huit mois de mariage.

Sa quatrième union n'aura pas tenu plus longtemps: elle a annoncé vendredi soir, en pleurs, être «officiellement célibataire». «C’est avec regret que je vous dis que moi et lui, on est séparés», a-t-elle confié. «J’ai préféré le laisser à sa vie qui lui convient, lui correspond et le rend heureux. Parfois, il faut savoir ne pas être égoïste et laisser les gens partir».

Une rupture dont elle sait que beaucoup vont se délecter: «Je sais qu’il y en a qui n'attendaient que ça. Je sais que ça va faire des heureux, je sais que je vais être peut-être encore la risée, on va dire: ''Encore un mariage'', mais ce n’est pas moi qui choisis la vie. Voilà. La vie, elle est comme elle est».

Lundi, elle est revenue sur le tombereau d'insultes qu'elle a reçues après son annonce et a pris une grande décision: «Tous les gros conna*** qui enverront ce genre de messages, je vais les afficher (…) Vous ne pouvez pas vous permettre d'insulter les gens, de les menacer de viol (…) J'en ai marre que les gens se permettent de juger des faits et gestes de tout le monde».

Tentative de suicide

Découverte dans «Les princes de l'amour» et les «Anges de la téléréalité», Sarah Fraisou a fait les gros titres de la presse people, ces derniers jours, après avoir tenté de mettre fin à ses jours. «Les amis, je vous dis adieu. Je vous aime, merci d'avoir été là», avait-elle lancé sur Snapchat. «Oui, je veux quitter cette vie, oui c'est égoïste, je sais mais c'est la seule chose que je souhaite réellement (…) Ne soyez pas dans le jugement, respectez mon choix».

Des messages alarmants pour ses fans et ses proches qui sont immédiatement intervenus. «Ma famille m'a arrêtée à temps, je suis déboussolée (...) Ne me voyez pas comme une folle, une suicidaire. Je suis un être humain dépassé par son cœur».

Difficulté à être mère

La jeune femme, qui fêtera ses 31 ans en août prochain, rêve de devenir maman et a été confrontée à un quatrième échec pour autant de FIV. Mi-décembre, elle révélait, effondrée qu'elle avait fait une fausse couche. «Je me suis couchée enceinte et quand je me suis réveillée, il n’y avait plus rien, ça fait trop mal», avait-elle confié à ses abonnés.