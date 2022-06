«Sex and the City» : Sarah Jessica Parker recadre Kim Cattrall

La star de «Sex and the City» est revenue sur sa brouille avec son ancienne collègue, qui l’avait accusée d’avoir été cruelle avec elle.

Sarah Jessica Parker a mal vécu les propos de Kim Cattrall. IMAGO/MediaPunch

Si Kim Cattrall s’est longuement épanchée sur ses mauvaises relations avec Sarah Jessica Parker – qui ont fait qu’elle n’apparaît pas dans «And Just Like That» – sa consœur était restée nettement plus discrète, préférant se concentrer sur son travail. Dans une interview accordée au Hollywood Reporter, la star de 57 ans a finalement pris la parole et s’est confiée sur ce qu’elle avait ressenti, en lisant et écoutant les propos de celle qui incarnait Samantha, dans «Sex and the City».

L’actrice a commencé par dire que, selon elle, la brouille avait eu pour origine l’abandon du projet de troisième film de «Sex and the City», en 2017, à cause d’exigences qu’avait faites Cattrall aux producteurs. «Ils ne se sentaient pas à l’aise avec ce qu’elle demandait et nous n’avons pas réalisé le film parce que nous ne voulions pas le faire sans Kim», s’est souvenue Sarah Jessica Parker. Seulement, à la suite de cela, celle qui joue aujourd’hui dans «How I Met Your Father» a commencé à casser du sucre sur le dos de sa consœur, la dépeignant comme une personne cruelle, sur le tournage de la série, et déclarant qu’elles n’avaient jamais été amies.

«Il y a eu beaucoup d’articles sur ce qu’elle ressentait à propos du feuilleton et cela a été très douloureux, parce que ça ne reflétait pas notre expérience. J’ai passé beaucoup d’années à travailler très dur pour être gentille avec tout le monde sur le plateau, pour prendre soin des gens», a confié l’actrice, ajoutant que jamais personne n’avait parlé d’elle de cette manière. Et si aucune des actrices n’a demandé à Kim Cattrall de reprendre le rôle de Samantha, dans la suite de «Sex and the City», c’est parce qu’elle «avait clairement indiqué qu’elle ne voulait pas poursuivre dans cette voie».

Sarah Jessica Parker (à gauche) et Kim Cattrall dans le film «Sex and the City 2» en 2010. Mary Evans AF Archive Warner Bros.