Confessions: Sarah Jessica Parker regrette de ne pas avoir fait «un bon vieux lifting»

La star de «Sex and The City» s'est confiée sans tabou sur les signes du vieillissement.

Sarah Jessica Parker. Getty Images via AFP

«Honnêtement, je pense que j'ai raté le lifting, le bon vieux lifting que vous faites quand vous avez 44 ans», a lancé en souriant Sarah Jessica Parker dans «The Howard Stern Show» mercredi. À 58 ans, l'actrice de «Sex and The City» a admis «penser à tout ça» et elle «demande tout le temps aux gens, "c'est trop tard?"».

Alors qu'elle a été la papesse de la mode et de la beauté sur le petit écran, elle a confié de pas passer beaucoup de temps devant le miroir. «Je n'aime pas trop me regarder, je pense que ça va, je suis présentable». Sans tabou, elle a indiqué qu'elle comprenait que les femmes songent au botox et à toutes les techniques de chirurgie esthétique, car «on met tellement l'accent sur l'apparence des femmes», regrette-t-elle.

Et de citer un exemple: quand en 2021, elle a commencé à tourner la saison 1 de «And Just Like That» (NDLR: reboot de «Sex and The City»), tout le monde n'a parlé que de ses cheveux gris. «Je suis assise à côté d'Andy Cohen, (NDLR: son meilleur ami) dont la tête est couverte de cheveux gris, et vous n'en avez pas du tout parlé», a-t-elle lancé, avant de prôner la liberté pour chacun.

En 2021, l'actrice s'était déjà indignée du manque de bienveillance. «C'est presque comme si les gens ne voulaient pas que nous soyons parfaitement d'accord avec ce que nous sommes», avait-elle confié à Vogue. «Comme s'ils appréciaient presque que nous soyons peinés par qui nous sommes aujourd'hui». Et d'interroger: «Qu'est-ce que je vais en faire? Arrêter de vieillir? Disparaître?».