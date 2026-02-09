Candidate à Paris, Sarah Knafo se ridiculise sur trois questions basiques sur la ville

Entre le prix de l'abonnement aux transports publics et le Paris SG, la candidate d'extrême droite, Sarah Knafo, a vécu un naufrage lors d'une interview sur BFMTV.

Sarah Knafo : Candidate à Paris, elle se ridiculise sur des questions basiques

Sarah Knafo est députée européenne du parti d'extrême droite Reconquête et la compagne d'Éric Zemmour.

Sarah Knafo, candidate zemmouriste à la mairie de Paris, s’est attiré dimanche les railleries de ses adversaires, après avoir affirmé que le passe Navigo annuel coûtait «52 euros», soit près de vingt fois moins que le véritable tarif. «Si je vous demande le prix du passe Navigo mensuel à Paris?», était interrogée sur BFMTV la tête de liste Reconquête dans la capitale. «Annuel? 52», a-t-elle répondu.

Le passe Navigo, qui permet notamment de voyager sur l’ensemble du réseau de la RATP et de la SNCF en Île-de-France, coûte près de 1 000 euros par an et 90,80 euros par mois. Dans une vidéo publiée quelques heures plus tard sur les réseaux sociaux, Sarah Knafo a fait amende honorable, reconnaissant un «gros lapsus».

«Évidemment que 50 euros, c’est mensuel, et c’est pour les salariés dont l’employeur rembourse la moitié du passe», a-t-elle voulu corriger, admettant qu’elle «aurait pu penser à ceux qui ne sont pas salariés et qui n’ont pas cette chance». Dans la même séquence, la compagne d'Éric Zemmour n'a pas été en mesure de citer un seul joueur de l'équipe du Paris SG, club phare de la capitale et champion d'Europe en titre, ni le nombre de titres dans la plus prestigieuse compétition.

Ses adversaires aux élections municipales ont multiplié les tacles sur X. «Derrière les slogans et l’ultra-com, la méconnaissance du quotidien des Parisiens. On ne s’improvise pas maire de Paris!», a déploré Pierre-Yves Bournazel, tête de liste Horizons-Renaissance.

Le sénateur communiste Ian Brossat, soutien d’Emmanuel Grégoire (union de la gauche hors LFI), a ironisé: «Il faut l’écouter pour le croire!», pointant «l’étendue de (sa) déconnexion», à l’unisson du député RN Jean-Philippe Tanguy, soutien du candidat Thierry Mariani, qui a estimé qu’elle était «disqualifiante pour une candidate à la mairie de Paris».

Le député LFI Paul Vannier, soutien de la candidate mélenchoniste Sophia Chikirou, a pour sa part qualifié Mme Knafo de «bourgeoise d’extrême droite».

Tu nous suis déjà sur WhatsApp? Abonne-toi à notre chaîne, active la petite 🔔 et tu recevras un récap de l'actu chaque jour en début de soirée.